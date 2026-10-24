Çarşamba gecesi Lille-Galatasaray rüzgarı esti

Eğlence

21 Ekim 2026 Çarşamba gecesinin reyting sonuçları belli oldu. Total, AB ve ABC1 gruplarının tamamında Lille-Galatasaray karşılaşması ilk sıraya yerleşerek gecenin tartışmasız şampiyonu oldu.

Diziler arasındaki kapışmada ise Yeraltı, rakiplerini geride bırakarak en çok izlenen yapım olmayı başardı. Son iki haftadır zirvenin gerisinde kalan dizi, bu çıkışıyla izleyici ilgisini yeniden topladı. Yapım sezona düşük reytinglerle başlamıştı.

Sevdan Bir Ateş cephesinde ise işler pek yolunda gitmiyor; dizi tüm kategorilerde üçüncü sıraya düştü. Dizideki DNA testi tartışmalarının ardından izleyicilerden gelen tepkilerin reytinglere yansımış olabileceği değerlendiriliyor.

Önümüzdeki hafta iki dizi arasındaki rekabetin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.