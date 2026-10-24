Kıvanç Tatlıtuğ'dan beklenmedik göbek numarası

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Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler: Karun Hazinesi'nde canlandırdığı Sarı Saruhan karakteri için kullandığı yöntemi paylaştı. İzleyicilerin protez ya da kilo alımı olduğunu sandığı belirgin göbeğin aslında tamamen bir numara olduğu ortaya çıktı. Tatlıtuğ, tüm sahneleri karnını şişirerek oynadığını açıkladı.

Oyuncu, bu yeteneğinin çocukluk yıllarına dayandığını belirterek "Küçükken bana 'Çıkar bakayım göbeğini' derlerdi. Çıkarırdım. 'Allah Allah bu oyuncu mu olacak?' derlerdi. Böyle oynayabildiğimi keşfettim" sözleriyle anısını paylaştı.

16 Ekim'de Netflix'te yayınlanan sekiz bölümlük yapımda, Asım Noyan ve ekibi gizemli bir hazine haritasının peşine düşüyor. Şenol Sönmez'in yönettiği ve Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı dizide Tatlıtuğ'a Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Ezgi Mola ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor. Fit görüntüsüyle bilinen Tatlıtuğ'un, Sarı Saruhan'ın bıyıkları ve kendine has konuşmasının yanına eklediği bu göbek detayı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medya kullanıcıları, hem bu şekilde rol yapabilmesini hem de anlattığı anıyı överek oyuncunun performansını konuştu. Bir kullanıcı, göbeği kısa süreliğine şişirmekle o şekilde rol yapmanın aynı şey olmadığını vurgulayıp, "O şekliyle oynamak o kadar da basite alınacak bir oyunculuk değil" yorumunu yaptı.

Şaka maka ama adam sadece karnını şişirerek bizi tüm dizi boyunca kandırmış, şaka mı bu?