Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ersoy Ulubey'ine neler olmuş?

Eğlence

Kurtlar Vadisi Pusu'nun sert karakteri Ersoy Ulubey'i canlandıran Ümit Acar, kızının paylaştığı görüntülerle yeniden gündeme geldi. Doğa Acar'ın babasıyla sohbet ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla birlikte usta oyuncunun son hali bir anda ilgi odağı oldu.

Takipçiler ise vakit kaybetmeden yorum yağmuruna tutmuş. "Yaşlanmış" ve "yıllar acımamış" gibi yorumlar alan oyuncunun bu hali kısa sürede gündem maddesi haline geldi. Bizce zamanın etkisine karşı koymak imkansız ama Ersoy Ulubey karizması hala orada bir yerlerde duruyor gibi, ne dersiniz?