Yılmaz Erdoğan'dan Vizontele müjdesi geldi

Eğlence

Yönetmen, senarist ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, Fethiye Uluslararası Film Festivali'nin üçüncü gününde Özer Olgun Kültür Merkezi'ndeki söyleşide sinemaseverlerle bir araya geldi. Yazım sürecinin bazen çok sancılı olabildiğini, yazarken beş yılı çöpe atmanın da olduğunu, geçmişte yazdığı ama olmayan işler bulunduğunu ve bazı metinleri 30 kere yazdığını anlatan Erdoğan, Bir Demet Tiyatro'yu yazarken 'Bundan film olur' dediğini söyledi.

Asıl bomba ise yeni Vizontele haberiydi. Yeni bir proje üzerinde çalıştığını müjdeleyen Yılmaz Erdoğan, hazırlıklara bu yaz başlayacaklarını belirtti. Erdoğan, 'Bu son Vizontele olacak. 2028 Ocak-Şubat ayında yetiştireceğiz' dedi. Bizce Vizontele gibi bir efsanenin geri dönmesi harika ama "sonuncu" olması şimdiden hüzünlendirdi.