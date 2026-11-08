Melike Şahin'den 'Diva Yorgun' detayı

Eğlence

Melike Şahin, geçtiğimiz ekim ayında ilk kez anne oldu; şarkıcı, bu kez yeni fotoğraflarıyla gündeme geldi.

Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan karelerde, şarkıcının yakasındaki altın takı hemen göze çarpıyor. Üzerinde "Diva Yorgun" yazan bu özel tasarım takının, Melike Şahin'e doğum hediyesi olarak alındığı öğrenildi.

Şarkı sözlerini takıya taşıtmak mı yoksa anne yorgunluğunu şaka yollu belgelemek mi karar veremedik ama detay oldukça cool duruyor. Şarkıcı, eşi Sedat Arpalık ile oğullarına Ali Robin adını vermişti ve anne olduktan sonra zaman zaman oğluyla geçirdiği anları takipçileriyle paylaşıyor.

Sizce bu takı, bir doğum hediyesi için fazla ironik mi yoksa tam kararında mı?