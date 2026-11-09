Haysiyet setinde maaş krizi: Kerem Alışık'tan şık hareket

Eğlence

Kanal D'nin salı akşamları yayınlanan dizisi Haysiyet, bu kez hikâyesiyle değil kamera arkasındaki para mevzularıyla konuşuluyor. Sektördeki reklam krizinin etkisiyle maliyetleri düşürmeye çalışan Süreç Film, dizinin ömrünü uzatmak için oyunculardan ücretlerinde yüzde 15 indirim yapmalarını istedi.

Setten sızan bilgilere göre Sadık Karlıova karakterine hayat veren Kerem Alışık, bu talebe karşı çok klas bir öneri sundu. Alışık'ın, "İndirimi biz oyuncular yapalım, teknik ekibe dokunmayın" diyerek set emekçilerini korumaya çalıştığı konuşuluyor. Süreç Film ve Kanal D cephesinden konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kerem Alışık'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı da merak ediliyordu. Ortaya çıkan bilgilerde usta oyuncunun ayrılacağına dair bir iddia yok; aksine dizinin devam edebilmesi için yükü oyuncuların sırtlanmasını önerdiği söyleniyor.

Sektördeki reklam gelirleri düştüğü için kanallar artık maç veya özel günlerde yeni bölüm yayınlamaktan kaçınıyor. Nitekim 3 Kasım'da Galatasaray-Stuttgart maçı nedeniyle Haysiyet, Tuzlu Kahve ve Anne Yarısı dizileri yeni bölümle ekrana gelmemişti.

8 Eylül'de başlayan ve Balat sokaklarında geçen dizide Kerem Alışık'a Doğukan Güngör, Merih Öztürk ve Reha Özcan gibi isimler eşlik ediyor. Yapım şirketlerinin artık yeni projelerde de oyuncu, yönetmen ve senarist ücretlerini eski rakamların altına çekmeye çalıştığı belirtiliyor.

Asıl merak konusu ise bu tasarruf adımlarının dizinin hikâyesini daha uzun soluklu kılıp kılmayacağı.