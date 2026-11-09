Çağla Şıkel suyun üstünde resmen uçuyor

Eğlence

Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yine gündeme oturdu. 47 yaşındaki eski manken, son dönemlerin popüler sporlarından wakeboard yaparken kendisini kayda aldı.

Suyun üzerinde adeta dans ettiği anlar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Yeni şeyler deneyimlemeyi seven ve sportif yaşam tarzını her fırsatta paylaşan Şikel, fit görüntüsüyle takipçilerinin ağzını açık bıraktı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, günlük hayatından karelerle yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bizce bu enerji şaka mı?