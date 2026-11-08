Sektördeki krizde suçlu kim? Yener Yalçın’dan çok sert restoran benzetmesi

Eğlence

Set çalışanı Yener Yalçın, dizi sektöründe reklam gelirlerinin düşmesi sonrası yaşananları bir restoran benzetmesiyle açıkladı. Sektörün yükseliş döneminden bugüne geliş sürecini adım adım anlatan Yalçın, maaş indirim taleplerinin kime yöneltilmesi gerektiği konusunda oldukça net konuştu.

Yalçın, indirim istenen bir aşçının vereceği cevabı şu sözlerle canlandırdı: "On yıldır aynı menüyü yapan aşçıya, 'Abi, sen biraz indirim yap.' diyorlar. Lan, adam demez mi: 'Kardeşim, ben bu işleri buraya getiren kişiyim. Sen bu işin arkasındaki her şeyi çözsene. Dükkâna kimse gelmiyorsa onu çözsene. Biz sabahtan akşama kadar yemek yapıyoruz.'"

Yalçın'a göre bu durumdaki asıl suçlular patronlar, dükkân sahipleri yani yapımcılar. Kamuoyunda oyuncuların çok yüksek kazandığına dair dönen muhabbetler nedeniyle oyunculardan indirim istenmesini ise bir "gaz alma operasyonu" olarak tanımladı.

Oyuncu olsa asla indirim yapmayacağını belirten Yalçın, oyuncunun indirim yapması gereken son kişi olduğunu ve zaten yapmayacağını savundu. Yalçın, suçluların teknik ekiplerden indirim isteyeceğini söyledi.

Yalçın'ın oyunculara ve teknik ekiplere yönelik sözleri sosyal medyada dikkat çekti. Sizce yapımcılar gerçekten sorumluluğu üzerinden mi atmaya çalışıyor?