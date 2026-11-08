Serdar Ortaç'tan beklenmedik hamle: Tarkan'ı ikinci sıraya attı

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Serdar Ortaç, Türk pop müziğinin en iyi erkek sanatçılarını sıraladığı listede Tarkan'ı geride bırakarak kendisini birinci sıraya yerleştirdi. Kendisinin Tarkan'ın ardından ikinci sırada gösterildiği bir değerlendirmeyi kabul etmeyen şarkıcı, "Bence 1 numara benim" diyerek oldukça iddialı bir çıkış yaptı.

Kendi kariyerini zirveye taşıyan Ortaç, listenin geri kalanını da belirledi. Hazırladığı sıralamada ikinci sıraya Tarkan'ı koyan şarkıcı, üçüncü sıraya Kenan Doğulu'yu, dördüncü sıraya ise Mustafa Sandal'ı yerleştirdi. Böylece sunulan orijinal listedeki diğer isimlerin konumunu korurken, sadece Megastar Tarkan ile yer değiştirdi.

Serdar Ortaç'ın kendisini Tarkan'ın önüne koyması farklı yorumlara yol açtı. Bazı dinleyiciler bu iddialı duruşu desteklerken, bazıları Tarkan'ın pop müziğindeki yerini hatırlattı. Özellikle "Aman Tarkan duymasın" şeklindeki esprili yorumlar dikkat çekti.

Bu açıklamalar, Türk pop müziğinin en başarılı erkek sanatçısının kim olduğu konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda. Özgüven patlaması mı yoksa gerçek bir analiz mi bilinmez ama Serdar Ortaç taşları yerinden oynattı.