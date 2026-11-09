Demet Akalın lazerle rahatsız eden seyirciye geçit vermedi

Eğlence

Demet Akalın, Antalya'da verdiği konserde sahne performansı sırasında beklenmedik bir olayla karşılaştı. Şarkı söylediği sırada seyircilerden birinin yüzüne lazer tuttuğunu fark eden şarkıcı, duruma anında müdahale ederek şarkı söylemeye ara verdi.

Sinirlerine hakim olamayan Akalın, kendisini rahatsız eden kişiye sert sözlerle seslendi. Şarkıcı, "Terbiyesizlik yapma. Bu kadar insanın hakkını gasp edemezsin" diyerek tepkisini dile getirdi.

Bu tür davranışların sadece kendisini değil, konsere gelen diğer izleyicileri de etkilediğini vurgulayan Demet Akalın, lazer tutan kişinin derhal konser alanından çıkarılmasını talep etti. Sahneden yaptığı uyarının ardından çevresindekilere seslenen ünlü isim, söz konusu seyircinin uzaklaştırılmasını istedi.

Şovun ortasında yaşanan bu lazer gerginliği, Antalya konserinin dikkat çeken anlarından biri oldu.

Sizce sahnedeki sanatçıya lazer tutmak bir şaka mı yoksa direkt saygısızlık mı?