Devrim Özkan ve Denizcan Aktaş’tan aşk ve müzik dolu gece

Eğlence

Oyuncu Devrim Özkan, Rıza Sarıtaş ile birlikte hazırladığı ‘Neredesin Ey Tanrım’ adlı müzik çalışmasının lansmanını Kadıköy’de gerçekleştirdi. Geceye sevgilisi Denizcan Aktaş da eşlik etti.

İlişkilerinin gayet güzel gittiğini söyleyen Özkan, yoğun tempo içinde birlikte olabilmenin kendilerine enerji verdiğini belirtti. Aynı mesleği yapmanın ilişkilerine katkısını anlatan oyuncu, iş ve özel hayatı ayırmanın zor ama önemli bir durum olduğunu, bunu başarmak için çabalamanın insanı birbirine daha çok bağladığını ekledi.

Denizcan Aktaş ise iş ve özel hayatı bir arada yürütürken herhangi bir zorluk hissetmediğini, ilişkilerin mesleklerden bağımsız olarak karşılıklı anlayışla ilgili olduğunu söyledi. Sevgilisinin müzikle ilgisinin uzun zamandır sürdüğünü belirten Aktaş, Devrim Özkan'ın çok başarılı olduğunu ve onu her zaman desteklediğini dile getirdi.

Bakalım bu enerji onları daha hangi projelerde yan yana getirecek?