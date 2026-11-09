Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: İngilizce tartışmak kolay değil

Eğlence

Arka Sokaklar dizisindeki Zeynep rolüyle tanıdığımız Gamze Özçelik, bir kitap fuarında evliliğine dair içini döktü. Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu ve sunucu Reshad Strik ile Haziran 2024'te evlenen Özçelik, kültürel farklılıkların pek sorun yaratmadığını ancak dil konusunun kendisini gerçekten zorladığını söyledi.

Evde ağırlıklı olarak İngilizce konuştuklarını belirten Özçelik, zaman zaman ana dilini konuşmayı çok özlediğini itiraf etti. Özellikle tartışma anlarında İngilizce devam etmenin pek kolay olmadığını söyleyen ünlü isim, böyle durumlarda bazen direkt Türkçeye döndüğünü gülerek anlattı. Günlük yaşamda eşiyle oldukça uyumlu olduklarını vurgulayan Özçelik, sürekli yabancı dilde iletişim kurmanın yorucu olabildiğini dile getirdi.

Gamze Özçelik ve Reshad Strik'in yolları, Gana'da yürütülen insani yardım faaliyetleri sayesinde kesişti. İkili, zamanla yakınlaşarak ilişkilerini evliliğe taşıdı. Haziran 2024'te nikah masasına oturan çift, evlilik hayatlarında da yardım faaliyetlerini birlikte yürütmeye devam ediyor.

Kabul edelim, sevgi her kapıyı açar ama kavga ederken kelime aramak gerçekten sinir bozucu olabilir. Sizce tartışma anında dil değiştirmek stratejik bir hamle mi yoksa sadece çaresizlik mi?