Melisa Döngel'den Murda ile aşk iddialarına yanıt

Eğlence

Melisa Döngel, İstanbul Bebek'te gazetecilerle bir araya gelerek özel hayatına dair merak edilenleri cevapladı. Geçtiğimiz Eylül ayındaki doğum günü kutlamasında Murda ile birlikte görüntülenen ve mekandan beraber ayrılan oyuncu, aralarında bir aşk olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Murda ile sadece arkadaş olduklarını belirten Döngel, ikilinin iki müzik klibinde beraber çalıştığını ve enerjilerinin tuttuğunu anlattı.

Murda için "çok sevdiğim ve değer verdiğim bir arkadaşım" diyen oyuncu, ilişki sorularına karşı "ilişki falan yok, çok zorlamayın" diyerek net bir tavır takındı. Şu an hayatında kimsenin olmadığını ancak bir aşk yaşamasını çok istediğini belirten Melisa Döngel, artık gelip geçici ilişkilerle vakit kaybetmek istemediğini söyledi.

Hayalindeki erkekte fiziksel özelliklerden ziyade karaktere, maneviyata, saygı ve sevgiye önem verdiğini dile getiren Döngel, ciddi bir birliktelik ve evlilik istediğini açıkladı. "Boş bir aşk istemiyorum" diyen oyuncu, karşılıklı sevginin ve değer vermenin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Evlilik hayalinin yanı sıra anne olma isteğini de paylaşan Melisa Döngel, kız kardeşi Elif ile yaşadığı deneyimlerden bahsetti. Kardeşinin küçük yaşlardan beri kendisiyle yaşadığını ve bu süreçte sorumluluk almayı öğrendiğini belirten oyuncu, Elif'i kendi çocuğu gibi gördüğünü ve gelecekte anne olduğunda nasıl bir hassasiyet göstereceğini bildiğini ekledi.