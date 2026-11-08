Güldür Güldür Show'da Yeşilçam nostaljisi: Ali Sunal'dan babasına duygusal selam

Eğlence

Güldür Güldür Show, 450. bölümünde rotayı Yeşilçam'a kırdı. BKM imzalı programın 14. sezonundaki bu özel bölümde, Kemal Sunal'ın kült filmi Tosun Paşa sahneye taşındı. Ali Sunal'ın moderatörlüğünü üstlendiği ekip, izleyicileri eski Türk filmlerinin atmosferine sokan nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Bölümün en çok konuşulan anları ise 'Yeşil Vadi Bizimdir!' adlı skeçte yaşandı. Hikaye, Yeşil Vadi arazisi yüzünden yüz yıldır birbirine giren Tellioğlu ve Seferoğlu ailelerini barıştırmaya çalışan müteahhit Bilal'in etrafında dönüyor. Ancak Bilal'in tekliflerini artırmasıyla kavga daha da büyürken, çözüm Tosun Paşa'nın torunu Aziz Paşa'dan geliyor.

Aziz Paşa karakterine hayat veren Ali Sunal'ın bu tercihi, durumu basit bir uyarlamanın çok ötesine taşıdı. Hatırlayalım; 1976 yapımı Tosun Paşa filminde, Tellioğulları'nın saf uşağı Şaban'ı ve onun Tosun Paşa kılığına girişini canlandıran isim, Ali Sunal'ın babası Kemal Sunal'dı. Kartal Tibet'in yönettiği ve senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı bu film, üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen hala kuşaktan kuşağa izlenmeye devam ediyor.

Sahnede yaşanan bu baba-oğul göndermesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bölümün temasına uygun olarak seçilen konuklar arasında Perihan Savaş ve Yeşilçam müzikleri denince akla gelen ilk isimlerden olan Cahit Berkay da yer aldı. Cahit Berkay da bir performans sergiledi.

Böyle bir detayla kalplerimizi yumuşatmak mı istediler yoksa direkt nostalji damarımıza mı bastılar? Ama dürüst olalım, bu selam bizi gerçekten çok etkiledi.