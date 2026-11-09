Kızılcık Şerbeti'nde Sevtap rüzgarı yeniden esiyor

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Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay'ın annesi Sevtap'ı canlandıran oyuncu Neslihan Yeldan, yeni sezon öncesi apar topar diziden gönderilmesinin ardından sete geri döndü. Senaristlerin değişmesiyle birlikte kadroya yeniden dahil olan Yeldan, dönüşünü sosyal medya üzerinden paylaştı.

Daha önce ayrılışıyla ilgili "Kırıldım ve sinirlendim" diyerek, kendisinin bir suçu olmadığını ve karakterin güzel bir sonu olması gerektiğini belirten oyuncu, bu kez neşeli bir paylaşım yaptı. Paylaşımına "Yarım kalmış bir dansımız, kapanmamış hesabımız vardı" notunu düşen Yeldan, Sevtap'ın aşkı, tutkuları ve leoparıyla geri geldiğini müjdeledi.

Karaktere yeniden hayat verecek olması sosyal medyada izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.