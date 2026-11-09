Faruk Sabancı vapurda DJ kabinine geçti

Eğlence

Kadıköy-Beşiktaş hattında yolculuk yapanlar beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Sabancı ailesinin müzik dünyasına adım atan ismi Faruk Sabancı, vapurda kurulan DJ kabininin başına geçerek yolculara elektronik müzik dinletti.

Gece kulüplerini ve konser alanlarını bir kenara bırakan Faruk Sabancı, bu kez İstanbul Boğazı'nın ortasında performans sergiledi. Mehmet Sabancı'nın oğlu olan Faruk Sabancı, İstanbul manzarası eşliğinde yolculara oldukça farklı bir deneyim yaşattı.