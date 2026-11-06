Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli gizli evlenmiş

Eğlence

Oyuncu Yılmaz Bayraktar ile meslektaşı Sıla Özlem Önemli, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih edip eylül ayında nikah masasına oturmuşlar.

Çift, nikahın üzerinden haftalar geçtikten sonra sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla durumu herkese duyurdu. İstanbul Eminönü’nde çekilen romantik kareleri paylaşan ikili, "Bir aile olalı epey zaman geçti ve artık bunu sizlere duyurmanın zamanı geldi" notunu düşmüş.

Evlilik haberinin ardından çiftin paylaşımına çok sayıda tebrik mesajı geldi.