Mert Demir Harbiye'de yağmur altında ter döktü: Sakallara veda

Eğlence

Mert Demir, Harbiye'de bu sezon ikinci kez sahne aldı. İlk gösterimin biletleri kısa sürede tükenince gelen yoğun talep üzerine yeniden sahneye çıkan şarkıcı, uzun zaman sonra ilk kez sakalsız ve bıyıksız görünen Mert Demir'in bu yeni görünümü hayranlarının dikkatinden kaçmadı ve beğeni topladı.

Konser boyunca yağış sürdü, dinleyiciler şarkılara eşlik etti. Şarkıcı, sahneden hayranlarına "Bu havada, yağmurda geldiniz, hepinize teşekkür ederim. İyi ki geldiniz!" diyerek seslendi. İki saatten fazla sahnede kalan Mert Demir, "Gözlerime Bak", "Bi Gece Gidebilirim" ve "Ateşe Düştüm" gibi parçalarını seslendirdi.

Sakal ve bıyık gitmiş, tertemiz bir yüz gelmiş; sizce bu yeni look yakışmış mı yoksa eski hali daha mı cooldu?