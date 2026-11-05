Yedi Numara bugün çekilse tutar mıydı? Volkan Girgin'den net cevap

Eğlence

Yedi Numara'nın Recep'i Volkan Girgin, katıldığı AA Podcast programında televizyon sektöründeki değişime dair çok dürüst konuştu. Dizinin bugün yayınlanması durumunda ne olurdu sorusuna, "Yayınlanamazdı. Zaten komedi türü ortadan kalktı" diyerek yanıt verdi.

Girgin'e göre günümüzde diziler reyting baskısıyla karşı karşıya. Yeterli izlenmeye ulaşamayan yapımların, daha ilk bölümden sonra bile yayından kaldırılabildiğini belirtti.

Güncel yapımlarla Yedi Numara arasındaki farka değinen Girgin, eski dizinin daha insani ve gündelik hikayelere odaklandığını söyledi. Karakterlerin para sorunları yaşadığını, doğruyu aradığını ve meselelerini konuşarak çözmeye çalıştığını anlatan oyuncu, "Kimse kimseye, 'Bana onun leşini getir!' falan demiyor" şeklinde konuştu.

Küçük bir hatırlatma yapalım: Şebnem Sönmez, Engin Alkan, Volkan Girgin ve Gülden Güney'i buluşturan Yedi Numara, 9 Ekim 2000'de ekranlara merhaba demişti. Bir grup üniversite öğrencisinin aynı ev çevresinde gelişen olaylarını anlatan dizi, 23 Haziran 2003'te 92. bölümüyle final yaparak veda etmişti. Girgin'in canlandırdığı Recep karakteri ise cimri tavırları ve "Müsrifliğin lüzumu yok" sözüyle hafızalarda kaldı.

Sizce de gerçekten komedi türü öldü mü, yoksa sadece doğru hikayeler mi anlatılmıyor?