Sertab Erener'in klibinde futbolcu şoku mu var?

Eğlence

Sertab Erener'in 28 Ekim'de paylaştığı “Kendine Aşık” şarkısının klibi, bu kez dansçısıyla konuşuluyor. Klipte iç çamaşırıyla dans eden kişinin eski bir Fenerbahçe altyapı futbolcusu olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada hızla yayılan bu durum merak uyandırsa da klibin resmi künyesinde işler farklı görünüyor. YouTube künyesinde dansçı olarak Batur Büklü'nün adı yazıyor. Büklü'nün Stuttgart'ta bale eğitimi aldığı ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sahneye çıktığı belirtiliyor.

Şu an için bu futbolcu iddiasını doğrulayan bağımsız bir kaynak yok. Sertab Erener ve klip ekibi de konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı. Gerçekten eski bir futbolcu mu yoksa bale eğitimi almış profesyonel bir dansçı mı, henüz belli değil.

Sizce bu kadar keskin bir kariyer değişikliği mümkün mü?