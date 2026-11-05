Müge Anlı'dan Rahmi Özkan'a 'ayrıntılara girmeyin' freni

Eğlence

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının daimi yorumcularından avukat Rahmi Özkan, işlenen bir konu üzerine gençlik yıllarındaki arkadaşlık ilişkilerini anlatırken kullandığı ifadelerle herkesi şaşırttı.

Geçmiş dönemlerdeki arkadaşlık ve saygı anlayışını savunmak isteyen Özkan, konuyla ilgili detaylara girerek şunları söyledi: "Benim gençlik günlerimde tanıdığım, konuştuğum arkadaşlarım genelevde bir kadına gidiyorsa onun yakın arkadaşları o kadına gitmezdi."

Özkan'ın bu kadar detaylı bir açıklama yapması üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Müge Anlı, durumu daha fazla uzatmamak için hemen müdahale etti. Sunucu, "Ayrıntılara girmeyin, biz anladık" diyerek avukatın sözlerini kesti ve konuyu hızlıca kapatarak yayını yönlendirdi.

Rahmi Bey'e saygı tanımı biraz farklıymış, Müge Anlı'nın jet hızıyla konuyu kapatması ise tam bir hayat kurtarma operasyonu.