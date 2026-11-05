Güneşin Doğduğu Yer'de ortalık karışıyor: Leyla için savaş başladı

Eğlence

Güneşin Doğduğu Yer'in sekizinci bölümü atv ekranlarında yayınlanıyor. Bölümün merkezinde, Kenan'ın Leyla'yı kaçırmasıyla başlayan büyük kriz var. Durumu öğrenen Ceyhun, Leyla'yı geri almak için sınır tanımayacağını gösterince Kozan ailesinin endişeleri tavan yaptı.

Leyla'yı geri kazanmaya çalışan Kenan için gerçekler giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Şüpheleri iyice büyüyen Kenan, tüm dengeleri değiştirecek bir hamlede bulunuyor. Teneke Mahallesi'nde ise Leyla için hayat her geçen gün daha da zorlaşıyor.

Diğer yandan Celadet ve Zeki arasında sarsıcı bir yüzleşme yaşanıyor. Girdiği savaşlarda mağlup olmaya başlayan Celadet, köşeye sıkışmamak için yeni kozlar oynamak zorunda kalıyor. İki ailenin gündemini ise beklenmedik bir kaza tamamen değiştiriyor.

Öfkesi artan Hanzade, Kenan kendisinden uzaklaştıkça tartışmaların dozunu yükseltiyor. Bakalım Ceyhun'un Leyla için göze aldıkları iki aileyi nasıl karşı karşıya getirecek ve Kenan'ın şüpheleri hangi kapıları aralayacak?

Kaçırma, kovalamaca, aile kavgaları... Bu dizi bizi gerçekten çok yoracak ama izletiyor, değil mi?