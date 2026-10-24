Yıldız Tilbe'den şok tepki: Beni günaha sokuyorsunuz!

Eğlence

Yıldız Tilbe, bu kez şarkılarıyla değil, banka hesabındaki parayla ilgili yaşanan olayla gündemde. Parasının kendisinden habersiz faize yatırıldığını öğrenen şarkıcının faiz gelirini kabul etmediği öne sürüldü.

'Gel Konuşalım' programında detayları paylaşılan olayda Seray Sever, Tilbe'nin bankada uzun süre kalan parasının bir kısmının bilgisi dışında faize yatırıldığını anlattı. Durumu öğrenince sinirlenen Yıldız Tilbe'nin, "ben almam parayı, beni günaha sokuyorsunuz" diyerek tepki gösterdiği belirtildi.

Şarkıcının, söz konusu faiz gelirini kabul etmeyerek paraları keselerle hazırladığı ve ihtiyaç sahiplerine bizzat dağıttığı öne sürüldü. Gerçekten tam bir Yıldız Tilbe hareketi; hem net hem de kalbi geniş.

Hayırseverlik rüzgarı sadece Tilbe ile sınırlı değil. Kenan İmirzalıoğlu da yıllar önce yaptığı bir iyilikle yeniden konuşuluyor. Oyuncu, 2017 yılında Cihangir'deki iki dairesinin kira gelirini ömür boyu iki şehit ailesine bağışladığını açıklamıştı.

Sadece maddi destekle kalmayıp banka talimatlarını bizzat takip eden ve manevi olarak da ailelerin yanında olan İmirzalıoğlu, 2026 yılı itibarıyla hala "Unutulmayan İyilikler" listesinin zirvesinde yer alıyor. Genç kuşağa örnek gösterilen bu hareket, gerçekten takdir edilesi.