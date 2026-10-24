Cuma akşamının devleri kan kaybetti: Kızılcık Şerbeti'nde düşüş var

Eğlence

23 Ekim Cuma akşamı ekran başındakilerin tercihi belli oldu ama durum pek iç açıcı değil. Gecenin iki iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle tüm kategorilerde düşüş yaşadı. Yine de zirve koltuğunda bir değişiklik olmadı.

TRT ekranlarındaki Taşacak Bu Deniz, reyting kaybına rağmen üç kategoride de birinci yerini korumayı başardı. Dizi; Total'de 9,81, AB'de 7,83 ve ABC1'de 9,69 reyting alarak gecenin şampiyonu oldu.

Asıl dikkat çeken ise Show TV'nin Kızılcık Şerbeti oldu. Senarist değişikliğinin ardından yakaladığı o havalı yükseliş, bu hafta yerini düşüşe bıraktı. Dizi; Total'de 6,08, AB'de 5,78 ve ABC1'de 6,27 reytingle üç kategoride de ikinci sırada yer aldı.

Kızılcık Şerbeti'nin senarist değişikliğinin ardından yaşadığı dikkat çekici yükseliş, bu hafta yerini yeniden düşüşe bıraktı.