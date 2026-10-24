Ayça Tekindor'dan şok itiraflar: "Küçük sevgili severim"

Eğlence

Ayça Tekindor, 10 yıllık hayat arkadaşının kendisini aldattığını ve üstelik karşı tarafı hamile bıraktığını sosyal medyadan duyurmuştu. Tekindor, aynı paylaşımda tüm erkeklere güvenmemeleri yönünde çağrı yapmıştı.

Olayı mart ayında öğrendiğini söyleyen şarkıcı, ihaneti ocak ayında ses tonundan ve azalan aramalardan fark ettiğini belirtti. Günde 30 kez arayan partnerinin aramaları bir ikiye düşünce durumu anladığını anlatan Tekindor, mart ayında gelen görüntülü aramada karşı tarafın kendisine yaptığını itiraf etmesiyle gerçeği öğrendi. Tekindor, ilk aklına gelenin birini hamile bırakıp bırakmadığını sormak olduğunu ve karşı tarafın hemen "Evet" dediğini söyledi.

İlişkisine dair şaşırtıcı detaylar veren Tekindor, hayat arkadaşına hiçbir zaman aşık olmadığını ve beraberliklerinin mantık çerçevesinde ilerlediğini açıkladı. Eski sevgilisinin kendisinden 10 yaş küçük olduğunu belirten ünlü isim, "Ben küçük sevgili severim" sözleriyle dikkat çekti.

2013 yılında annesini kaybettikten sonra Yıldıray ile tanıştığını anlatan Tekindor, birlikte İstanbul'a gittiklerini ancak daha sonra Bodrum'a geri döndüğünü paylaştı. Müziği bıraktığını ve vaktini kedileriyle geçirdiğini söyleyen Tekindor, geçmişte hem aldatıldığını hem de aldattığını itiraf etti. 25 yıl öncesinden bahsettiği bu deneyimleri sayesinde aldatan kişiyle empati kurabildiğini savunan Tekindor, vicdan azabını bildiğini ekledi.

İlişkinin sonlanma sürecinde kedileri için iletişim kurmaya çalıştığını ancak eski sevgilisinin çalıştığı yerden "Bir daha burayı aramayın" şeklinde yanıt aldığını belirten Tekindor, yaşadıklarından sonra üzerinden bir yük kalktığını söyledi.

Sizce mantık ilişkisi deyip geçmekle 10 yıl harcamak arasında nasıl bir fark var?