Arda Kural'ın yeni rotası belli oldu: Setleri değil madenleri seçti

Eğlence

Bir dönem Leonardo DiCaprio benzerliğiyle konuşulan ve Emret Komutanım dizisiyle yıldızlaşan Arda Kural, şöhretinin zirvesindeyken oyunculuğu bıraktığını hatırlatmıştı. Psikolojik sıkıntılar nedeniyle tedavi gören oyuncu, dizi sektöründeki zorluklarla baş edemediğini ve oyunculuğu aslında hiç sevmediğini itiraf etti.

Kamera önünü tamamen arkasında bırakan Kural, yeni tutkusunu paylaştığı bir yayında evinin bir bölümünü laboratuvara çevirdiğini açıkladı. Bir odasını atölyeye çevirip değerli ve değersiz taşlar ile metalleri inceleyen oyuncu, madencilik üzerine kafa yorduğunu söyledi. Altın ve elmas tüccarlığı gibi alanlara odaklanan Kural'ın bu sıra dışı kariyer değişikliği, takipçileri arasında büyük merak uyandırdı.

Set ışıklarından maden ocaklarına uzanan bu geçişe ne diyorsunuz, sizce riskli bir karar mı?