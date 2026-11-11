Yılbaşı sahne ücretleri şaka mı? Şarkı başına 1 milyon TL dönemi

Eğlence

Yeni yıla sayılı günler kala sanatçıların sahne alacağı mekanlar ve konser ücretleri magazin gündemine geldi. 2027'yi sahnede karşılayacak olan isimler Kıbrıs, İstanbul, Antalya ve Afyon gibi şehirlerde hayranlarıyla buluşacak. Ancak konuşulan rakamlar öyle bir seviyede ki, insanın gözleri fal taşı gibi açılıyor.

İddia edilen listenin zirvesinde 25 milyon TL ile Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül var. Sanatçıların iki saatlik konser için bu ücreti alacağı öne sürüldü; repertuvarlarında yaklaşık 25 şarkı bulunduğu düşünüldüğünde şarkı başına düşen ücret yaklaşık 1 milyon TL'yi buluyor. Şaka gibi ama matematik böyle.

Diğer yüksek rakamlar ise şöyle: Hadise ve Yıldız Tilbe Kıbrıs'ta 22 milyon 600 bin TL'ye, Edis (İstanbul), Hande Yener ve Gülşen (Kıbrıs) ise 20 milyon TL karşılığında sahneye çıkacak. Bülent Ersoy Batum'da 15 milyon TL, Sibel Can ve Özcan Deniz Kıbrıs'ta yine 15 milyon TL alacak. Funda Arar ve Sıla Gençoğlu'nun kaşeleri 12 milyon 500 bin TL, Candan Erçetin de Kıbrıs'ta aynı rakamı alacak. Listenin en 'mütevazı' tarafında ise 10 milyon TL ile Melek Mosso ve Hakan Altun yer alıyor.

Geçen yılla kıyaslayınca durum daha da çılgınca. Geçen sene Mahsun Kırmızıgül'ün KKTC programı için 450 bin dolar (yaklaşık 19 milyon 200 bin TL), Sibel Can'ın ise yaklaşık 12 milyon 800 bin TL (300 bin dolar) alacağı söyleniyordu. Ebru Gündeş ve Yıldız Tilbe 10 milyon TL, Gülşen 8 milyon 500 bin TL, Serkan Kaya 8 milyon 516 bin TL, Özcan Deniz 8 milyon TL, Hadise ve Bülent Ersoy ise 7 milyon TL bandındaydı.

Biz ancak evde playlist açıp dans ederiz, bu rakamlarla ancak küçük bir ada satın alınır herhalde?