Salı akşamının reyting savaşları bitti: Zirvede kim var?

Eğlence

10 Kasım Salı akşamı televizyon ekranlarında reyting yarışı yaşandı. Gecenin sonunda Total kategorisinde Anne Yarısı birinci sırayı kaparken; AB ve ABC1 kategorilerinde Tuzlu Kahve zirvenin sahibi oldu.

Total sıralamasında Anne Yarısı'nı Haysiyet takip etti. Tuzlu Kahve üçüncü, Mehmed: Fetihler Sultanı ise dördüncü sırada yer aldı. AB grubunda ise tablo değişti; Tuzlu Kahve birinci, Mehmed: Fetihler Sultanı ikinci, Haysiyet üçüncü ve Anne Yarısı dördüncü oldu. ABC1 kategorisinde yine Tuzlu Kahve birinciliği elde ederken, onu Anne Yarısı, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Haysiyet sırasıyla izledi.

O gecenin diğer yapımlarına baktığımızda; MasterChef Türkiye ve Var Mısın Yok Musun yarışmaları ekrana gelirken, Sevdan Bir Ateş dizisinin tekrar bölümü yayınlandı.

Reytinglerin yanında sektördeki reklam krizi de gündemi sarstı. Haysiyet dizisinin devam edebilmesi için yapım şirketi Süreç Film'in, kanalın talebi üzerine oyunculardan ücretlerinde yüzde 15 indirim istediği öne sürüldü.

Dizide Sadık Karlıova karakterine hayat veren Kerem Alışık'ın ise bu duruma karşı farklı bir çıkış yaptığı konuşuluyor. İddialara göre Alışık, "İndirimi biz oyuncular yapalım, teknik ekibe dokunmayın" diyerek kesintinin teknik ekipten değil, oyunculardan yapılmasını önerdi.

Kerem Alışık'ın bu hamlesi teknik ekibi kurtarır mı dersiniz, yoksa kriz daha da mı büyür?