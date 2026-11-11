Küs oldukları konuşuluyordu ama Nazan Şoray noktayı koydu

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Türkan Şoray ile kız kardeşi Nazan Şoray'ın arasının bozulduğu yönündeki iddialar, Nazan Şoray'ın açıklamalarıyla yanıt buldu. İki kardeşin küs olduğu öne sürülürken Nazan Şoray, bu söylentileri kesin bir dille reddederek aralarında herhangi bir kırgınlık bulunmadığını söyledi.

Söylentileri pek önemsemediğini belirten Nazan Şoray, ablasına duyduğu sevgiyi açıkça dile getirdi. Ablasıyla ilişkisinin her zaman iyi olduğunu vurgulayan Şoray, aralarında küslük yaşanmasının söz konusu olamayacağını ve aralarında bir saygı olduğunu ekledi.

Türkan Şoray'a duyduğu sevginin yıllardır değişmediğini ve aralarında güçlü bir bağ olduğunu ifade eden Nazan Şoray, bu durumu aile kültürüyle de bağdaştırdı. Çerkez kökenli bir aileden geldiklerini belirterek büyüklerine duydukları saygının önemine değinen Şoray, "Yani biz Çerkezlerde, Çerkez kökenli bir aile olduğumuz için saygımız da en önde gelir. O yüzden ben ablamın karşısında hiçbir şeye hayır diyemem" şeklinde konuştu.

Kısacası, drama bekleyenler yine hüsrana uğradı; kardeşlik bağları ve saygı kazanmış görünüyor. Sizce bu tarz aile içi iddialar neden bu kadar hızlı yayılıyor?