Asmalı Konak'ın Dilara'sı Selda Özer Bodrum'da huzuru bulmuş

Eğlence

Asmalı Konak dizisindeki Dilara karakteriyle hafızalarımıza kazınan Selda Özer, uzun süredir ekranlardan uzak kalmıştı. 65 yaşındaki oyuncunun son hali, sosyal medya hesabında paylaştığı yeni fotoğraflarla tekrar konuşulmaya başlandı.

Oyunculuk kariyerine ara veren Özer, şimdilerde kalabalıktan uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Bodrum'a yerleşen oyuncu, burada doğayla iç içe ve sakin bir yaşam sürdürüyor. Takipçileri ise yıllar sonra karşılarına çıkan Dilara'nın değişimini tartışıyor.

Bizce ekranların gürültüsünü bırakıp Bodrum'un huzuruna kaçmak yapılabilecek en mantıklı hareketlerden biri. Sizce de çok doğru bir karar değil mi?