Macklemore’un turnesine ABD’den set çekti

Eğlence

Macklemore, gelirini Filistin'i destekleyen kuruluşlara bağışladığı 'Özgür Filistin' turnesi için ABD'de dokuz büyük konser arenasından ret aldığını duyurdu. Rapçi, bu mekanların başlangıçta uygun tarihler sunduğunu ancak turnenin Filistin'e destek sağlayacağının anlaşılmasının ardından geri adım attıklarını belirtti.

Ed Sheeran'ın turnesinden Filistin'e destek açıklamaları yüzünden çıkarılan Macklemore, turnesinin ilk ayağını Avrupa'da gerçekleştirmişti.