Rojda Demirer'in çene hattı dikkat çekti

Eğlence

Oyuncu Rojda Demirer'in farklı zamanlarda çekilen fotoğrafları yan yana gelince dikkat çekti. Özellikle profil karelerinde çene ucundaki belirgin değişim hemen göze çarpıyor.

İşin ilginç yanı, karşılaştırılan fotoğrafların aynı boğazlı kazakla çekilmiş olması. Sol taraftaki karede daha yuvarlak duran çene ucu, sağdaki fotoğrafta daha öne çıkmış görünüyor. Tabii önden çekilen karelerde bu fark pek anlaşılmıyor ama yandan bakınca olay başka bir boyuta taşınıyor.

Fotoğraflar üzerinden çene dolgusu iddiası gündeme gelen Demirer'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Estetik işlem yapılıp yapılmadığı ise şu an için sadece bir iddiadan ibaret.

Sizce bu fark belirgin mi yoksa sadece ışık oyunu mu?