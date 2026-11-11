Perihan Savaş'tan kızı Melek Zübeyde'ye duygusal doğum günü mesajı

Eğlence

Perihan Savaş, kızı Melek Zübeyde’nin doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. Usta oyuncu, kızına hitaben "İlk göz ağrım, bir tanem... Sen benim kolum kanadım, ailemizin en büyük şansısın. İyi ki varsın meleğim. İyi ki doğdun. Yeni yaşın sana gönlünden geçenleri getirsin" sözlerine yer verdi.

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı olan Melek Zübeyde'nin annesiyle olan benzerliği dikkat çekti. Magazin dünyasından uzak duran Melek Zübeyde Akkaş, 2008 yılında iş insanı Volkan Akkaş ile evlenmişti ve bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor.

Perihan Savaş'ın ise 1987 yılında Yılmaz Zafer ile yaptığı evlilikten Savaş Zafer isimli bir oğlu var. Yılmaz Zafer, 1995 yılında hayatını kaybetmişti. Paylaşım kısa sürede ilgi gördü.

Genetik şaka mı, yoksa gerçekler mi; bu benzerlik gerçekten inanılmaz!