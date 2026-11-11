Özge Borak'tan 'ayıp olmasın diye evlendim' polemiğine açıklık getirme hamlesi

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Kızılcık Şerbeti'nde Salkım Ünal karakterini canlandıran oyuncu Özge Borak, katıldığı bir programda özel hayatından kariyerine kadar her şeyi döktü. Borak, 2012-2014 yılları arasında evli olduğu Ata Demirer ile ilgili geçmişte ortaya atılan "Ayıp olmasın diye evlendim" sözlerinin aslını anlattı. Sözlerinin cımbızlandığını belirten oyuncu, aslında iş ve arkadaşlık ilişkileri üzerinden bir örnek verdiğini, ancak bunun başlığa evlilik olarak taşındığını söyledi. Bu durumu "O cımbızlama en büyük zehrimiz" diyerek özetleyen Borak, konunun bir daha konuşulmaması taraftarı olduğunu ekledi.

Eski eşiyle arkadaş kalma konusuna da değinen Borak, ortak bir bağ olmadığı sürece evlilik sonrası arkadaşlığın şart olmadığını savundu. Geçmişteki evlilik dönemiyle şimdiki hali arasındaki farka da dikkat çeken oyuncu, eskiden kendi ihtiyaçlarını görmezden geldiğini ve içinde öfke taşıdığını anlattı. Sınırlarını çizdiğini ve artık kendisiyle barışık olduğunu söyleyen Borak, aynada kendisine "Seni alnından öpüyorum Özge" dediğini paylaştı.

Sadece magazinle değil, eğitimle de ilgilenen Borak, pandemi döneminde Kıbrıs'ta başladığı psikoloji eğitimini geçen sene üniversite sınavına yeniden girerek profesyonel bir temelde sürdürmeye karar verdiğini söyledi. Hedefinde klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmak var. Bu arada, sonradan dahil olduğu Kızılcık Şerbeti setindeki uyumdan memnun olan oyuncu, canlandırdığı Salkım karakterine empatiyle yaklaştığını da belirtti.