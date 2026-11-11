Yılmaz Bayraktar'ın kira savaşı bitti: Mahkeme oyuncuyu haklı buldu

Eğlence

Yılmaz Bayraktar ile ev sahibi Jörg S. arasındaki kira kavgası mahkemede sonuçlandı. 2021 yılından beri Beyoğlu'ndaki dairesinde oturan Bayraktar'ın ödediği 4 bin 250 TL'lik kira bedelini 25 bin TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, talebi kabul edilmeyince konu yargıya taşınmış.

Ev sahibi Jörg S., mahkemeye sunduğu dilekçede Bayraktar'ın emsal konutlara göre çok düşük bir bedelle oturduğunu ve fiyatların çevredeki benzer dairelerin çok altında kaldığını savunmuş. Amaç netmiş: Kirayı direkt 25 bin TL'ye çekmek.

Tabii Yılmaz Bayraktar bu duruma kayıtsız kalmadı. Mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde istenen artışın gerçekçi olmadığını belirten oyuncu, talep edilen rakamın mevcut kirasının yaklaşık altı katına denk geldiğini ve bunu kabul etmesinin mümkün olmadığını ifade etmiş.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Savunmaları dinleyen mahkeme, ev sahibi Jörg S.'nin kira uyarlama talebini reddetti. Böylece Yılmaz Bayraktar, kirasının altı katına çıkarılmak istenen hukuki süreci kazanmış oldu.

Şaka gibi rakamlar ama mahkeme 'olmaz' demiş. Sizce 4 bin liradan 25 bin liraya çıkmak gerçekçi mi yoksa hayal ürünü mü?