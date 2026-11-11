Kızılcık Şerbeti setinde dramatik anlar ama Barış Kılıç'ın gülmesi olay!

Eğlence

Kızılcık Şerbeti'nin 6 Kasım'da ekrana gelen 145. bölümünde, öldü sanılan Nursema'yı gören Asil'in olduğu yere yığıldığı sahne bölümün en çok konuşulan anı oldu. Ama Show TV'nin 7 Kasım'da paylaştığı kamera arkası görüntüleri işin rengini değiştirdi. Sahnenin tam ortasında duran Ömer karakterini canlandıran Barış Kılıç'ın, Asil bayılırken gülmesine engel olamadığı ortaya çıktı. Bölümün genel havası oldukça ağır olsa da Barış Kılıç'ın bu hali setteki samimiyeti gözler önüne serdi.

Aslında bu bölüm 30 Ekim'de yayınlanacaktı ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yapımcı Gold Film bir hafta ara vermişti. Bu bekleyiş, Ceren Karakoç'un hayat verdiği Nursema'nın dönüşüne olan merakı iyice artırmıştı. Hatırlarsanız Nursema, sezon başındaki kazada ölmüş gibi gösterilmiş ve mezarı bile ekrana gelmişti. Ancak senarist ekibi değişince Ceren Karakoç diziye geri döndü.

Bölümde Nursema, Ömer ile birlikte Ünallar'ın kapısına geldi ve babası Abdullah rolündeki Ahmet Mümtaz Taylan ile gözyaşları içinde kavuştu. Erkan Avcı'nın canlandırdığı Asil ise aşkı Nursema'nın yaşadığını görünce şoka girip yere yığıldı. Bu dramatik dönüşün etkisi reytinglere de yansıdı; dizi 6 ay sonra ilk kez bu seviyelerde bir başarı yakaladı.

Şimdi herkesin gözü Nursema ile Asil arasındaki yüzleşmede. Fragmanlarda "Seninle ben olamayız" diyen Nursema'nın, Asil'le yollarını ayırıp ayırmayacağı önümüzdeki bölümlerde belli olacak.