Karakuyu'nun Kahraman'ı geliyor: Onur Tuna karakteriyle bağ kurmuş

Eğlence

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran tanıtımlarıyla dikkat çeken yeni projesi Karakuyu'da Kahraman karakterine hayat veren Onur Tuna, rolüyle arasındaki benzerlikleri paylaştı. Kendi adalet duygusunun güçlü olduğunu belirten oyuncu, sevdiklerinin başına kötü bir şey geldiğinde agresifleşebileceğini söyledi.

Karakterine yaklaşımını "Kendi Kahraman'ımı oynayacağım" şeklinde özetleyen Tuna, rolü biraz kendinden çıkararak canlandıracağını dile getirdi. Dizide, hikâyenin merkezindeki Ferda'nın yolculuğuna yön verecek olan Kahraman karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

OGM Pictures imzalı, Nezaket Coşkun'un yönettiği ve senaryosunu Deniz Akçay'ın yazdığı dizi, geçmişten kaçıp yeni bir hayat kuran Ferda'nın miras yüzünden doğup büyüdüğü topraklara dönmesini konu alıyor. Özge Törer'in canlandırdığı Ferda'nın bu dönüş yolculuğunda Kahraman ile yolları kesişecek. Karakuyu, çok yakında Kanal D ekranlarında olacak.

Onur Tuna'nın bu "kendi versiyonuyla" canlandıracağı Kahraman, dizinin genel havasına ne kadar uyacak dersiniz?