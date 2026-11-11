Anne Yarısı'ndan 10 Kasım'a özel duygusal fragman
NOW kanalının iddialı yapımlarından Anne Yarısı, 10 Kasım 2026'ya özel hazırladığı fragmanla izleyiciyi duygulandırdı. "Saygı, Sevgi ve Özlemle Anıyoruz!" notuyla paylaşılan sahneler, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Burcu Özberk'in Zeynep karakteriyle yer aldığı dizide Esra Dermancıoğlu, Cihangir Ceylan, Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen ve Merve Şen gibi isimler rol alıyor. Dizi, 10 Kasım Salı akşamı 7. bölümüyle ekrana geldi.
Sosyal medya kullanıcıları paylaşılan görüntülere kayıtsız kalmadı. İzleyiciler, "Tüylerimiz diken diken oldu" diyerek fragmana tam not verdi.
Sizce dizinin bu tarz özel günlere yer vermesi hikayeye derinlik katıyor mu?
Kamu kaynakları, Wikipedia, YouTube, Instagram ve TikTok'tan alınan bilgilerle.