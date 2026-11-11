Songül Karlı leopar desenli kombiniyle şaşırttı

Eğlence

Sana Değer programında izleyiciyle buluşan Songül Karlı, leopar desenli ve straplez kesim korse büstiyerini dökümlü siyah bir pantolonla tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti. Cesur tercihiyle ekran başındakilerden tam not alan sunucunun hayranları, paylaşılan fotoğraflara beğeni yağdırdı.

Estetik operasyonlarla değişimiyle sık sık konuşulan Songül Karlı, daha önce "Göğüslerimi üç kere küçülttürdüm, dördüncü operasyon kapıda" diyerek dikkat çekmişti. Yüzündeki değişimler için botoks, dudak, elmacık ve nazolabial dolgu gibi uygulamaları tercih ettiği bilinen ünlü, stilindeki bu iddialı çıkışla yine adından söz ettirmeyi başardı.