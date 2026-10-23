Şarkıcı Nev'den çok üzücü haber: İkinci kez entübe edildi

Eğlence

Şarkıcı Nev’den gerçekten çok üzücü haberler geliyor. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Nevzat Doğansoy, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine ikinci kez entübe edildi.

Süreç aslında 3 Eylül 2026’da yaşadığı bilinç kaybıyla başlamıştı. O tarihte hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçı, daha önce de bir süre entübe edilmiş, ardından gözetim altında tutulmaya devam etmişti.

Menajeri İlker Ercan, sanatçının yeniden entübe edildiğini ve durumunun çok kritik olduğunu duyurdu. Ercan, Nev’in yoğun kanaması olduğunu belirterek sevenlerinden dua istedi. Ayrıca acil bir kan bağışı çağrısı yaparak; 0 pozitif kan grubuna sahip ve herhangi bir problemi olmayanların Çam ve Sakura Hastanesi’nde Nevzat Doğansoy adına kan vermelerini istedi.

Nev’in yoğun bakım süreci devam ederken daha önce karaciğer nakli ihtimali de konuşulmuştu. Ancak menajeri, sanatçının mevcut değerlerinin organ nakli için uygun olmadığını açıklamıştı. Tedavisi hala yoğun bakımda devam ediyor.

Umarız bu zor süreci en kısa sürede atlatır, dualarımız onunla.