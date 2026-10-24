Murat Boz'dan Hadise'ye çok samimi doğum günü mesajı

Eğlence

Hadise, 41. yaşını sevdiklerinden gelen mesajlar eşliğinde kutladı. Şarkıcıyı yakın dostu Murat Boz da unutmadı.

Boz, birlikte çekildikleri samimi bir fotoğrafı "İyi ki doğdun Hadise’m" notu ve kalp emojisiyle paylaşarak doğum gününü kutladı. Uzun yıllar O Ses Türkiye'de birlikte jüri üyeliği yapan ikili, daha önce farklı projelerde ve sahnelerde de bir araya gelmişti.

Bu içten paylaşım, iki sanatçının arasındaki yakın dostluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Bizce böyle dostluklar daim olsun, ne dersiniz?