Reytinglerde hafta: Mercan Köşk veda etti, Sevdam Karadeniz düşük başladı

Eğlence

12-18 Ekim haftasının reyting tablosu tam bir kaos. ATV'nin cumartesi dizisi Mercan Köşk, 17 Ekim'de yayınlanan yedinci bölümüyle ekranlara veda etti. Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı dizi, final bölümünde Total'de 0,40 puan yükselip 1,96 alsa da bu yükseliş kurtarmaya yetmedi. Dizi, AB'de 1,16 ve ABC1'de 1,64 puanla yeni bölümler arasında üç listede de en düşük reytingi alan yapım olarak Total'de 16. sırada kaldı.

Asıl şok ise pazartesi akşamı yaşandı. Henüz yayına girmeden altı oyuncusunun ayrılmasıyla gündem olan NOW dizisi Sevdam Karadeniz, 12 Ekim'deki ilk bölümüyle beklentilerin altında kaldı. Total'de 2,11 ile 14. sıraya yerleşen dizi, AB'de 1,94 ve ABC1'de 2,62 alarak Mercan Köşk'ün vedasından sonra haftanın en düşük reytingli dizisi oldu. Yine de NOW ile Mia Yapım arasındaki sekiz bölümlük ön anlaşma nedeniyle şimdilik bir final kararı yok.

Show TV'nin perşembe dizisi Muhtemel Aşk da 15 Ekim'deki Avrupa maçlarının gölgesinde kalarak Total'de 2,35 ile 16. sıraya geriledi. Final dedikoduları sonrası dizinin resmi X hesabı 17 Ekim'de devreye girip yolculuklarının sürdüğünü açıkladı. Benzer şekilde, Galatasaray-Barcelona maçının olduğu akşam AB'de 2,54 ile 9. sıraya düşen NOW dizisi Anne Yarısı için de final iddiaları konuşulsa da resmi bir onay gelmedi.

Tablonun zirvesinde ise TRT 1'in cuma dizisi Taşacak Bu Deniz var. 16 Ekim'deki bölümüyle Total'de 9,95, AB'de 8,18 ve ABC1'de 10,35 alarak haftanın en yüksek reytingli dizisi oldu. Aynı akşam yeni senaristleriyle dönen Kızılcık Şerbeti ise AB'de 1,80 puan yükselerek dikkat çekti. Pazar akşamı ise Ömür Usta, Total'de yalnızca 0,06 puan farkla Daha 17'yi geçip üç listede de zirveye oturdu.

Haftanın gün bazlı Total liderleri şöyle: Pazartesi Altı Üstü İstanbul (7,51), Salı Tuzlu Kahve (4,81), Çarşamba Sevdan Bir Ateş (7,20), Perşembe Sevdiğim Sensin (4,93), Cuma Taşacak Bu Deniz (9,95), Cumartesi Güller ve Günahlar (4,93) ve Pazar Ömür Usta (6,74). Haftanın en sert düşüşü ise Kanal D'nin Uzak Şehir dizisinden geldi; Altı Üstü İstanbul'un dönüşüyle Total'de 2,38 puan kaybederek zirveyi kaptırdı.

Sizce hangi dizi haksız yere veda etti, hangisi hak etti?