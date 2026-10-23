Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni oyuncağı ve ünlülerin garip takıntıları

Eğlence

Kıvanç Tatlıtuğ, dünya şampiyonu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'ndan özel dersler alarak motosiklet dünyasında profesyonelliğe adım attı. Kocaeli'ndeki pistte ünlü sporcuyla bir süre çalışan Tatlıtuğ, eğitimlerini tamamladıktan sonra Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'nda kullandığı motosikletin aynısından satın almak istedi. Hız tutkunlarının sırada beklediği bu özel yarış motoru için Razgatlıoğlu'nun referansı sayesinde öncelik kazanan oyuncu, motorunu kişiselleştirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ, yeni motosikletine kendi isminin kısaltması olan KVNC R-SPEC yazısını ekletti. Ayrıca aracın dünyada sadece bir adet üretildiğini vurgulayan 'ONE OF ONE' ibaresini de motora yazdırdı.

Özel hayat ve sosyal medya tercihlerleri

Ekranların karizmatik ismi, sadece hız tutkusuyla değil, özel hayatını koruma konusundaki net tavrıyla da gündemde. Geçtiğimiz günlerde oğlu Kurt Efe ile bir alışveriş merkezinde kamp alışverişi yaparken görüntülenen Tatlıtuğ, muhabirlerin sorularını yanıtlarken oğlunun görüntülenmesini istemedi.

Oyuncu, bir süredir kapalı olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili sorulara da bir film galasında yanıt vermişti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini belirten Tatlıtuğ, hesaplarını kapatma sebebinin herhangi bir dramatik hikaye olmadığını, sadece canının sıkılması ve öyle istemesi olduğunu söyledi. Bu süreçte iki düzine kitap aldığını ve kitap okuduğunu da ekledi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un bir diğer gizli tutkusu ise parfümler. Bir YouTube programında, ihtiyaç duymasa bile aldığı tek şeyin parfüm olduğunu itiraf eden oyuncu, evinde yaklaşık 150 tane parfümden oluşan geniş bir koleksiyonu olduğunu açıkladı. Öte yandan, ünlü ismin yalnız kalmaktan oldukça korktuğu da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Ünlülerin şaşırtan takıntıları

Sadece Kıvanç değil, diğer ünlü isimlerin de hayat kurtaran ya da oldukça ürküten alışkanlıkları var. 2022 yılında evlenen Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, sosyal medyadaki mutlu kareleriyle bilinse de arka planda farklı bir durum mevcut. Ebru Şahin, bir YouTube programında eşi Cedi Osman'ın beklenmedik derecede ürkek olduğunu paylaştı. Şahin, eşinin yatarken tüm kapı ve pencereleri kilitlediğini, hatta bulsa çekmece bile kilitleyeceğini belirterek ona korkmaması gerektiğini söyledi.

Oyuncu Gupse Özay'ın takıntısı ise çok daha sıra dışı. Bir YouTube programında, yıllar önce yaşadığı bir olay yüzünden arabada kaldığını, pencerenin ne içeriden ne dışarıdan açılmadığını ve klostrofobisi olduğu için arabalara güvenmediğini anlattı. Bu yüzden Özay, çantasında her zaman bir çekiç taşıyor ve çekiçsiz asla arabaya binmediğini söyleyerek kendisini obsesif olarak tanımlıyor.

Günlük rutinler ve enerji korumaları

Şarkıcı Göksel, sahne öncesi hazırlık anlarını paylaştığı bir videoda en kötü alışkanlığının çaya olan düşkünlüğü olduğunu açıkladı. Çayın kendisini sakinleştirdiğini belirten Göksel, bu alışkanlığını çevresindeki herkese bulaştırdığını söyledi. Sanatçının Instagram hesabında da sık sık çayla beraber poz verdiği görülüyor.

Yasmin Erbil ise enerjisini koruma yöntemleriyle dikkat çekiyor. Etiler'deki bir güzellik merkezinden çıkarken aşk hayatının güzel gittiğini belirten Erbil, paylaşımlarının altına nazar boncuğu gizlediğini söyledi. Ayrıca nazar için sirke ile yıkandığını ve bu tarz enerji yöntemlerine inandığını dile getirdi.