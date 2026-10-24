Setleri bırakıp toprağa dönenler: Ünlüler neden çiftçi oluyor?

Eğlence

Ekranların sevilen yüzleri bir bir setleri terk edip doğaya sığınıyor. Kimisi zeytin hasadı yapıyor, kimisi ise Tiny House'ların konforunda yeni bir başlangıç arıyor. İşte ünlülerin şehir kaosundan kaçış planları ve kurdukları yeni hayatlar.

Zeytin bahçelerinde yeni bir sayfa

Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle tanıdığımız Filiz Taçbaş, ekranlara ara vererek rotasını İzmir'e çevirdi. Aliağa ilçesinden 1.5 dönümlük bir tarla satın alan oyuncu, işi şansa bırakmayıp çiftçilik belgesi aldı. Tarlasında limon, zeytin ve çeşitli meyveler yetiştirerek tamamen organik ve doğal bir yaşam hedefleyen Taçbaş, geçtiğimiz günlerde zeytin hasadına başladı ve fabrikadaki görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

Zeytin tutkusu sadece Taçbaş ile sınırlı değil. Bülent Şakrak, kış aylarını çocuklarının okulu nedeniyle İstanbul'da geçirse de bahar ve yaz dönemlerini İznik'te değerlendiriyor. Orada tarımla ilgilenen Şakrak, toplama döneminin kış ayazına denk geldiğini belirtiyor. Atalarından gelen bu geleneği sürdüren oyuncu, köy kahvesinde sohbet etmenin tadını çıkarıyor.

Burcu Biricik de benzer bir rota çizerek eşi Emre Yetkin ile Ayvalık'ta zeytin topluyor. Geçtiğimiz yıl turizm sektörüne girip butik otel işletmeye başlayan Biricik, otelin bahçesindeki tek bir ağacın tüm sene boyunca kendilerini beslediğini belirterek doğanın şükür dolu yanına dikkat çekiyor.

Şehir gürültüsünden kaçış ve yeni yuvalar

Çocuklar Duymasın'daki 'Havuç' karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, 2025 yılında evlendiği Tutku Yılmaz ile birlikte İstanbul'u terk etti. Şehir hayatının trafiği, gürültüsü ve kaosunun kendilerini yorduğunu söyleyen Kızılay, eşiyle birlikte 10 yıl önce Sapanca'da aldıkları eve taşındı. Çift, taşınma öncesinde bahçe içindeki havuzlu villayı tadilata soktu. Dış cephe kaplamasından mutfağa, verandadan oturma odasına kadar her detayla bizzat ilgilenen ikiliye, eski rol arkadaşı Pınar Altuğ'dan da destek mesajı geldi.

Bülent Şakrak ise kendi kaçış planını İstanbul Avrupa Yakası'nda, popüler Tiny House tercihiyle gerçekleştirdi. Evin dekorundan bahçe düzenlemesine kadar her şeyle ilgilenen oyuncuya, zaman zaman oğlu Ali de eşlik ediyor. Şakrak, doğa içindeki bu yaşam alanından fotoğraflar paylaşarak huzuru yakaladığını gösteriyor.

Hobiden ticarete: Karpuz tezgahları ve ceviz bahçeleri

Bazı isimler ise doğayı sadece yaşam alanı değil, aynı zamanda bir hobi alanı olarak kullanıyor. Teknesiyle Göcek'te yaşayan Koray Avcı, yazları Fethiye'deki cuma pazarında hobi olarak karpuz tezgahı açıyor. Ticareti düşünmediğini ve paranın hayat felsefesinde önemli bir yeri olmadığını belirten Avcı, babası için aldığı yelkenliyi bir ev gibi kullanarak burada yeni besteler yapıyor. Amatör bir kaptan olan şarkıcı, profesyonelleşmek için eğitim aldığını ekliyor.

90'lı yılların podyum yıldızı Burak Hakkı ise 2008 yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 35 bin metrekarelik bir araziye çiftlik kurarak organik tarıma yöneldi. Yaklaşık bin ceviz ağacının bulunduğu bahçesinde ata tohumlarına dikkat eden ve ağaçlarına "çocuk gibi" bakan Hakkı, yılın altı ayını burada geçiriyor. Oğlunun doğumuyla birlikte gelecek kaygısı yaşayarak hayatını değiştirdiğini söyleyen oyuncu, çiftlik hayatını bir "motive merkezi" olarak tanımlıyor ve sezonun ilk hasadıyla birlikte ön siparişleri almaya başladı.

Kısacası; kimi zeytinle, kimi cevizle, kimi ise karpuzla huzuru bulmuş. Peki, sizce bu kadar şöhret ve kaosun ardından toprağa dönmek gerçek bir huzur getirir mi yoksa sadece geçici bir heves mi?