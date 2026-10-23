Hande Erçel'in tek hikaye ücreti dudak uçuklattı

Eğlence

Hande Erçel'in sosyal medya üzerinden kazandığı paralar yine gündemin zirvesinde. Gel Konuşalım programında konuşulanlara göre, oyuncunun reklam içerikli tek bir Instagram hikaye paylaşımı için 500 bin ila 700 bin TL arasında bir ücret aldığı iddia ediliyor.

Burada önemli bir detay var: Bu tutarlar her paylaşılan hikaye için değil, sadece markalarla yapılan reklam iş birlikleri için geçerli. Konuşulan rakam, Erçel'in Instagram hesabının reklam dünyasındaki değerini yeniden gündeme taşıdı.

Aslında şaşırmamak lazım. Güneşin Kızları ve Aşk Laftan Anlamaz ile tanıdığımız, Sen Çal Kapımı ile yurt dışındaki hayran kitlesini devasa boyutlara taşıyan oyuncu, sadece projeleriyle değil, moda tercihleri ve global markalarla yaptığı işlerle de sürekli konuşuluyor.

Milyonlarca takipçisi olan Erçel'in günlük hayatından paylaştığı kareler anında yayıldığı için markalarla iş birlikleri de sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya gelirleri sık sık magazin gündemine gelse de, bu son iddialarki meblağlar gerçekten başka bir seviye.

Biz ancak ekran karşısında izleriz, Sizce bir hikaye paylaşımı için bu rakamlar normal mi yoksa fazla mı?