Kural ailesinin küçükleri kocaman olmuş

Eğlence

Ahmet Kural ve eşi avukat Çağla Gizem Kural, Instagram hesaplarından paylaştıkları yeni aile fotoğraflarıyla dikkat çekti. Karelerde oğulları Kemal ve Demir'in ne kadar büyüdüğü hemen fark ediliyor.

Nisan 2024'te dünyaya gelen Kemal artık iki buçuk yaşındayken, Eylül 2025'te doğan Demir ise bir yaşını geride bıraktı. Ahmet Kural, daha önce Kemal'in gelişimini anlatırken her gün yeni şeyler öğrendiklerini ve oğlunun ilk kelimesinin 'anne' olduğunu söylemişti.

18 Temmuz 2023'te Bodrum'da evlenen çift, sosyal medya üzerinden mutlu aile tablolarını paylaşmaya devam ediyor. Ahmet Kural, kariyerine Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu'nda başlamış ve İşler Güçler ile Kardeş Payı gibi dizilerle asıl ününü kazanmıştı. Sinemada ise Çalgı Çengi ve Düğün Dernek serisiyle popülerliğini pekiştiren oyuncu, son olarak dijital platformda yayınlanan Gassal dizisinde rol aldı.

Kariyerindeki başarısını ödüllerle de taçlandıran Kural, 2014'te Sadri Alışık Ödülleri'nde ve bir yıl sonra Altın Kelebek'te En İyi Komedi Erkek Oyuncusu seçilmişti.

Kemal'in bazen babasına, bazen annesi Çağla'ya benzediği daha önce aktarılmıştı.