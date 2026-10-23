Oyuncular mikrofon başına geçti: Demet Akbağ ve İlker Kaleli'den sürpriz

Eğlence

Demet Akbağ ve İlker Kaleli, sürpriz bir albüm projesinde yer aldı. Demet Akbağ, Akrep Nalan’ın 1991 tarihli ‘Kolay Mı’ şarkısını seslendirdi. Akbağ, şarkının ikinci bölümüne yeni sözler yazarak parçaya kendi dokunuşunu ekledi; vokalde ise ona Emel Müftüoğlu eşlik etti. Bu deneyimin kendisi için ilk olduğunu belirten Akbağ, yeni eklediği cümlelerin hem kendisine hem de şarkıya yakışacağını düşündüğünü söyledi.

İlker Kaleli ise Ajda Pekkan’ın 1996 yılında seslendirdiği ‘Eğlen Güzelim’ şarkısını rock tarzında yorumlamayı seçti. Metin Özülkü’nün telefonuyla projeye dahil olduğunu anlatan Kaleli, bir dönemin sesi olan bu şarkıyı içinden geldiği gibi anlatmak istediğini ifade etti. Oyunculuktan müziğe geçişte kim daha iddialı olmuş dersiniz?