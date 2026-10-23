Reyting savaşlarında kartlar yeniden dağıtıldı: Kimler uçuyor, kimler düşüyor?

Eğlence

22 Ekim akşamı Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa maçları reyting listelerinin en üstüne yerleşti. Ancak diziler cephesinde durum farklıydı. Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Güneşin Doğduğu Yer, futbol maçlarının ardından genel sıralamada 3. olarak gecenin en çok izlenen dizisi oldu.

Star TV'nin Sevdiğim Sensin dizisi ise rekabetteki gücünü sürdürerek gecenin en çok izlenen ikinci yapımı oldu. Geçen sezon da zirve yarışının iddialı isimlerinden olan dizi, konumunu korumayı başardı.

NOW'da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı içinse işler pek yolunda gitmiyor. Dizi, Total kategorisinde ilk 10'a girse de AB ve ABC1 gruplarında bu başarıyı yakalayamadı. İlk sezonun ardından Aybüke Pusat dahil beş ismin projeye veda etmesiyle senaryoda değişikliklere gidilmişti ama bu hamleler reyting kaybını durdurmaya yetmedi.

Bir diğer düşüş ise Muhtemel Aşk cephesinde yaşanıyor. Perşembe günlerinin başarısını sürdürmekte zorlanan yaz dizisi, Total grubunda iki reyting puanının altına gerileyerek 18. sıraya kadar düştü. İzleyici cephesinden gelen 'Final çanları başladı' yorumları, dizinin final iddialarını iyice güçlendirdi.

Önümüzdeki haftalarda dizilerin reyting grafiğinde nasıl bir değişim yaşanacağı merak ediliyor.