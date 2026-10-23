Beyaz’la Joker’de bilgi savaşı başlıyor

Eğlence

Bilgi ve eğlencenin birbirine girdiği Beyaz’la Joker, 23 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarına geliyor. Beyazıt Öztürk’ün esprileriyle renklenen bölüme ilk olarak edebiyat öğretmeni Tahir Akay konuk oluyor; Tahir Bey’in kelimelerin etimolojik kökenlerine ilişkin bilgisi izleyicileri hayran bırakacak.

Yarışmacı koltuğundaki diğer isimler ise gezgin kişiliğiyle dikkat çeken Seden Kurt ve satış danışmanı Enes Gündeş. Özellikle coğrafya sorularında seyahat deneyimlerini konuşturacak olan Seden Hanım ve edebiyat ile coğrafya bilgilerini Beyazıt Öztürk ile yapacağı keyifli sohbetle harmanlayacak olan Enes Bey, geceye enerji katmaya geliyor.

Yapımcılığını Erdi Yapım’ın üstlendiği program, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.