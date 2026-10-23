Survivor 2027'de ödül uçuşa geçti, Ogeday ve Turabi geri dönüyor

Eğlence

Survivor 2027 için geri sayım başladı ve Acun Ilıcalı bombayı patlattı: Şampiyonun kazanacağı büyük ödül bu sezon 10 milyon TL olacak. Dominik Cumhuriyeti'nde çekilecek olan yarışmanın başlama tarihi ise MasterChef Türkiye'nin hemen ardından, 1 Ocak 2027 Cuma olarak belirlendi.

Kadroda kimler var diye merak edenleri heyecanlandıracak isimler belli oldu. Eski şampiyonlar Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken yeniden yarışmacı koltuğuna oturuyor. Survivor 2017 ve 2024 şampiyonu Ogeday Girişken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarışmaya 4. kez katılacağını resmen duyurdu.

Ogeday, bu sefer farklı bir pozisyon ve heyecanla geleceğini belirterek formatla ilgili detayları açıklayamayacağını söyledi. Ancak hırslı bir sezon istediğini belirterek, "Bu sene Survivor tarihinin en iyi kadrosunu kuralım istiyorum!" ifadesini kullandı. Kolay sayı istemediğini ve mücadeleye aç, pes etmeyen isimlere seslendiğini de paylaşımında dile getirdi.

Bu sezonki yarışmada iki kaptan ve iki yeni takımın yer alacağı öğrenildi. 10 milyonluk ödül ve Ogeday'ın "farklı pozisyon" gizemi derken, ortalık şimdiden karıştı diyebiliriz.

Sizce Ogeday'ın bahsettiği o farklı pozisyon ne olabilir, tahminleri alalım?